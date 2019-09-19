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четверг, 19 сентября 2019 23:20

Внедорожник врезался в автобус с пассажирами

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Внедорожник врезался в автобус с пассажирами
В Черкасской области произошло ужасное ДТП.Фото: Нацполиция

В Черкасской области внедорожник ВMW вылетел на встречную полосу и врезался в автобус с пассажирами.

Травмы получили 10 человек. В том числе 2 детей, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черкасской области.

У пострадавших ушибы живота, грудной клетки, закрытые черепно-мозговые травмы и переломы. Все они госпитализированы.

Авария произошла между населенными пунктами Будище и Мошны.

Открыто уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

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Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух маршрутных такси в Белгород-Днестровском районе Одесской области пострадали 19 человек.

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