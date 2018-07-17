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среда, 18 июля 2018 09:00

Внедорожник протаранил толпу людей на тротуаре

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Автор: Новое Время
  Подозреваемые в масштабной аварии в Харькове Елена Зайцева и Геннадий Дронов находятся в следственном изоляторе
Подозреваемые в масштабной аварии в Харькове Елена Зайцева и Геннадий Дронов находятся в следственном изоляторе

Прошло 9 месяцев со дня ужасной автомобильной катастрофы в Харькове. Тогда погибли 6 и были ранены 5 человек, которые стояли на тротуаре. Подозреваемые - Елена Зайцева и Геннадий Дронов - находятся в следственном изоляторе. Суд по делу ДТП продолжается до сих пор. Когда будет окончательное решение - пока неизвестно. Об этом корреспонденту Gazeta.ua сообщил Сергей Перепелица, адвокат Дронова.

Состояние дела

Судебные заседания по делу резонансного ДТП были начаты с февраля 2018 года, примерно по 1-му заседанию еженедельно, то есть около 20 заседаний за весь период. Следующее заседание состоится сегодня, 18 июля.

"Были заслушаны потерпевшие, свидетели аварии и эксперты. Но когда будет объявлен приговор, - трудно сказать", - отметил Перепелица.

Автор: Обозреватель
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Авария на ул. Сумской в ​​Харькове произошло 18 октября 2017. Тогда погибли шесть и скалечилось пять человек

Последнее заседание суда по делу состоялось 3 июля. Тогда суд допросил свидетеля защиты Констянина Кузнецова, который как автомеханик и специалист по автомобилям Lexus давал объяснения по данным, установленных при осмотре автомобиля Зайцевой.

"Автомеханик четко определил скорость Зайцевой, которая была зафиксирована системой безопасности авто в момент, когда она сработала. Однако следствие утверждает, что невозможно определить, в какой именно момент сработала система. Принимают во внимание только показания свидетелей, которые говорят о скорости, ссылаясь на собственные ощущения. По авто Дронова - у него машина старая и не имеет такой электроники", - добавил Перепелица.

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В то же время, адвокат Зайцевой Юлия Козырь утверждает, что ранее экспериментальным путем было установлено, что Зайцева двигалась со скоростью 73 км/ч и 92 км/ч на перекрестке. Сама водитель утверждала, что двигалась со скоростью 78 км/ч. Свидетель Ковалева сообщала о скорости 68 км/ч. А обвиняемый Дронов заявлял о возможных 100-120 км/ч. По словам защитницы, суд должен равнозначно учесть все эти показания.

Адвокат потерпевших Лариса Матвеева сообщила, что выводы токсикологических экспертиз и показаний врача-лаборанта подтвердили, что обвиняемая Зайцева перед аварией принимала наркотические и психотропные средства.

"В совокупности с уже приобщенными к материалам дела актами обследования, результатами токсикологических исследований, выводами токсикологических экспертиз и показаниями врача-лаборанта эти выводы полностью подтверждают наличие отягчающих обстоятельств", - рассказала защитница.

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Адвокат Дронова говорит, что в суде должны рассмотреть еще 3 экспертизы. Он считает, что нужно выслушать научных экспертов исследовательского института, а также провести следственные действия и вызвать врача Елену Федирко, которая принимала анализы у Зайцевой. 3 июля это требование было одобрено.

Автор: Misto.KH.UA
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Позиции сторон

Согласно последним сведениям, водитель Lexus Елена Зайцева признает свою вину и гражданские иски. Водитель Volkswagen Геннадий Дронов не признает себя виновным и от объяснений пока отказывается. Позиция пострадавших осталась неизменной.

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"Мы считаем, что справедливым будет приговор, предусматривающий наивысший в этом случае срок наказания - 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет и обязательства полностью возместить причиненный вред в заявленных потерпевшими размере", - добавила Матвеева .

Последние сведения о Зайцевой и Дронове

Геннадий Дронов жалуется на здоровье. Однако лечение получает лишь в условиях СИЗО, в отличие от другой участницы аварии Елены Зайцевой.

Автор: pravda.com.ua
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"Жалуется на головную боль, давление. Мучают боли в области шеи, что связано с последствиями аварии. Никакой помощи ему не оказывают. В отличие от Зайцевой, на обследование его не возили. Все граждане имеют одинаковые права. Дронову и десяткам других людей, находящихся в условиях следственного изолятора, в квалифицированной медицинской помощи и свободном общении с друзьями и родственниками отказывают", - говорит Сергей Перепелица.

Авария на ул. Сумской в ​​Харькове произошла 18 октября 2017 года. На светофоре Елена Зайцева за рулем внедорожника Lexus начала движение на красный свет. После удара с Volkswagen Touareg Аид управлением Геннадия Дронова, ее авто отбросило в толпу людей, стоявших на тротуаре.

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Дата
18
июля

Внедорожник протаранил толпу людей на тротуаре

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