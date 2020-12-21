Влетали в дома в балаклавах и грабили: задержали серийных бандитов

На Днепропетровской области полицейские задержали группу серийных бандитов.

В дом потерпевших они залетали в балаклавах и под угрозами выносили ценные вещи и деньги, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

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Фото: npu.gov.ua

"18 декабря около 17:20 в дом частного предпринимателя, в Криничанском районе, ворвались трое неизвестных мужчин в балаклавах. Угрожая ножом, нападавшие связали 61-летнюю жену предпринимателя и потребовали ключи от сейфа. Злоумышленники завладели почти 10 тысячами долларов, 100 тысячами гривен, золотыми украшениями, а также гладкоствольным ружьем и спортивной винтовкой", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что нападавшие причастны к разбойному нападению, которое было совершено 31 октября около 18:15 в Каменском. Подозреваемые ворвались в дом 65-летнего мужчины и, избив его руками и ногами, украли золотые украшения и пистолет Форт 12Р.

Мужчин задержали 19 декабря. Ими оказались трое жителей Каменского, в возрасте от 22 до 24 лет. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.

На Киевщине вооруженная банда напала на семью предпринимателя. Преступники ворвались в дом и жестоко издевались над членами семьи: для пыток использовали нож и утюг.