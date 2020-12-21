 
Ексклюзивы
1/5
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 378
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 342
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2367
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1908
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 549
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 333
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1719
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 630
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 405
Фото
Все фото
3
3
5
5
3
Полиция разогнала фейковый орган городского совета
Полиция разогнала фейковый орган городского совета
Влетали в дома в балаклавах и грабили: задержали серийных бандитов
Влетали в дома в балаклавах и грабили: задержали серийных бандитов
Зарабатывали более $100 за полчаса: разоблачили онлайн-порностудию
Зарабатывали более $100 за полчаса: разоблачили онлайн-порностудию
В столкновении 5 автомобилей погиб мужчина, еще трое пострадали
В столкновении 5 автомобилей погиб мужчина, еще трое пострадали
&quot;Ее бы разорвали живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее бы разорвали живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
Видео
Все видео
Хотел славы: водитель устроил гонки по городу с оторванными номерами
Хотел славы: водитель устроил гонки по городу с оторванными номерами
Mersedes столкнулся с курьерами на мопедах: момент попал на видео
Mersedes столкнулся с курьерами на мопедах: момент попал на видео
ДТП с участием пьяной предпринимателя: что известно о водителе и состояние 5-летней потерпевшей
ДТП с участием пьяной предпринимателя: что известно о водителе и состояние 5-летней потерпевшей
Мужчина ограбил и изнасиловал 73-летнюю женщину в ее доме
Мужчина ограбил и изнасиловал 73-летнюю женщину в ее доме
Агрессивный мужчина с кулаками набросился на подростка в супермаркете
Агрессивный мужчина с кулаками набросился на подростка в супермаркете
Интервью
1/5
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 162
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1107
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1773
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 891
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 333
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
20 декабря 2020
Просмотров: 693
Премія за вакцинацію
– Де вакцина? Якщо не віддаси – вб'ємо! – чоловіки в масках погрожують жінці. Це кадри зі стрічки "Зараза" Стівена Содерберґа. ...
понедельник, 21 декабря 2020 18:10

Влетали в дома в балаклавах и грабили: задержали серийных бандитов
3

  Комментировать

На Днепропетровской области полицейские задержали группу серийных бандитов.

В дом потерпевших они залетали в балаклавах и под угрозами выносили ценные вещи и деньги, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Били и угрожали отрубить пальцы: банда напала на ферму

В дом потерпевших они залетали в балаклавах и под угрозами выносили ценные вещи и деньги
Фото: npu.gov.ua
На Днепропетровщине полицейские задержали группу серийных бандитов
На Днепропетровщине полицейские задержали группу серийных бандитов

"18 декабря около 17:20 в дом частного предпринимателя, в Криничанском районе, ворвались трое неизвестных мужчин в балаклавах. Угрожая ножом, нападавшие связали 61-летнюю жену предпринимателя и потребовали ключи от сейфа. Злоумышленники завладели почти 10 тысячами долларов, 100 тысячами гривен, золотыми украшениями, а также гладкоствольным ружьем и спортивной винтовкой", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что нападавшие причастны к разбойному нападению, которое было совершено 31 октября около 18:15 в Каменском. Подозреваемые ворвались в дом 65-летнего мужчины и, избив его руками и ногами, украли золотые украшения и пистолет Форт 12Р.

Мужчин задержали 19 декабря. Ими оказались трое жителей Каменского, в возрасте от 22 до 24 лет. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.

На Киевщине вооруженная банда напала на семью предпринимателя. Преступники ворвались в дом и жестоко издевались над членами семьи: для пыток использовали нож и утюг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Влетали в дома в балаклавах и грабили: задержали серийных бандитов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

Взрыв разрушил часть многоэтажки

Самое читаемое
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
Гороскоп на 21-27 декабря: как новая Эра изменит жизнь каждого из нас
 Просмотров: 27937
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
Готовятся к Рождеству: известные модели похвастались соблазнительными фотографиями у елок
6
 Просмотров: 18875
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду
Завтра впервые за 800 лет увидим Вифлеемскую звезду Просмотров: 11961
&quot;Ее бы разорвали живьем&quot; - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
"Ее бы разорвали живьем" - пьяная предприниматель устроила тройное ДТП
3
 Просмотров: 7416
Шестиклассник погиб на снежной горке
Шестиклассник погиб на снежной горке Просмотров: 5166
Происшествия
Полиция разогнала фейковый орган городского совета
Полиция разогнала фейковый орган городского совета
3
 Просмотров: 18
Старшая сестра случайно вылила на 2-месячного брата чайник с кипятком
Старшая сестра случайно вылила на 2-месячного брата чайник с кипятком Просмотров: 315
Хотел славы: водитель устроил гонки по городу с оторванными номерами
Хотел славы: водитель устроил гонки по городу с оторванными номерами
 Просмотров: 216
Зарабатывали более $100 за полчаса: разоблачили онлайн-порностудию
Зарабатывали более $100 за полчаса: разоблачили онлайн-порностудию
5
 Просмотров: 684
25-летний на Toyota Prado раздавил на переходе 2 пешеходов
25-летний на Toyota Prado раздавил на переходе 2 пешеходов Просмотров: 720
Больше всего комментируют
8
Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ
4
Зеленский - неудачник года
3
Одиозный председатель ОАСК Волк получил 1,3 млн грн месячной зарплаты
3
"Слугам" раздали документ с "правильными" итогам года - СМИ
2
Змінюваність еліт є найбільшою перепоною для інвестицій в Україну - політолог
Голосов: 16
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть