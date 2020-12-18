Пытали утюгом и резали ножом: бандиты напали на семью предпринимателя

На Киевщине вооруженная банда напала на семью предпринимателя.

Преступники ворвались в дом и жестоко издевались над членами семьи - для пыток использовали нож и утюг, сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов.

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Фото: npu.gov.ua

"Банда специализировалась на совершении разбойных нападений. В частности, 30 ноября участники преступной группировки ворвались в дом частного предпринимателя в селе Лубянка Бородянского района. Там злоумышленники около часа жестоко издевались над семьей - пытали утюгом и резали ножом, требуя информацию о том, где хозяева хранят деньги ", - рассказал Андрей Небытов.

Бандиты отобрали у семьи все сбережения - $ 3 тыс. 8 тыс грн, ювелирные изделия и другие ценности. На этом они не остановились. Преступники взяли автомобили хозяев, которые были припаркованы во дворе, и скрылись.

Нападающих искали 16 дней и в конечном итоге задержали. Полицейским удалось установить личности всех участников преступной банды.

В преступлении участвовали 5 мужчин - все жители Ирпеня. Только 31-летний лидер банды - киевлянин.

До этого он уже был осужден за кражу из квартиры и совершение грабежа. Кроме этого, некоторые из участников организованной банды ранее участвовали в рейдерских захватах.

Полицейские провели обыски и изъяли 9 единиц оружия, в том числе автоматического, балаклавы, перчатки, спецодежду, спецсредства, стяжки, ювелирные изделия и часы, деньги, в том числе и в иностранной валюте. Также изъято 6 транспортных средств, в том числе и автомобиль на котором злоумышленники прибыли в село Лубянка, чтобы совершить нападение. Похищенные автомобили полицейские разыскали в лесополосе на расстоянии около 7 км от места преступления.

Сейчас лидер и члены банды задержаны. Их поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрание им меры пресечения.

В селе Украинка Белогорского района Хмельницкой области группа преступников напала на семью фермера. Злоумышленники связали 64-летнего хозяина дома, его 62-летнюю жену и 41 -летнего сына и, применяя к ним пытки в виде горячего утюга, кипятка и молотка, требовали деньги.