Виновник двойного ДТП освободили из-под стражи

Бывшего глава Перечинской РГА на Закарпатье Виктора Олефира осудили на 7 лет за "пьяное" двойное ДТП. До вступления приговора суда в действие его отпустили на свободу. Фото: mukachevo.net

На Закарпатье экс-главу Перечинской РГА Виктора Олефира, которого приговорили к 7 годам тюрьмы за совершение смертельного ДТП, освободили из-под стражи до вступления приговора в законную силу.

В прокуратуре объяснили, что из-за отсутствия коллегии в Закарпатском апелляционном суде, Верховным судом Украины определена подсудность по Львовским апелляционным судом, пишет Mukachevo.net.

"Поскольку 13 августа истек срок содержания, а Львовский апелляционный суд не продлил меру пресечения, то виновник 2 смертей вышел на свободу. Поэтому Прокуратура Закарпатской области требует взять под стражу бывшего руководителя Перечинской РГА", - говорится в публикации.

Рассмотрение ходатайства назначено на 30 августа.

В прошлом году 13 июля Виктор Олефир сел за руль пьяным. Протаранил отбойник, въехал в забор и сбил двух женщин - 71 и 56 лет. Младшая умерла через час, старшая - на следующий день.