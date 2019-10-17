Ветеран АТО задержал преступника, который порезал ножом пассажира трамвая

Задержал преступника, - ветеран войны Игорь Галушка, который в составе полка "Азов" защищал Марьинку

Во Львове задержали подозреваемого в ножевом ранении пассажира трамвая. Его узнал один из очевидцев преступления и вместе с товарищами через три дня задержал и передал полиции.

"Парень - 25-летний львовянин, студент, участник боевых действий, который был очевидцем этого события, узнал разыскиваемого, вместе с товарищами задержал его и передал полицейским", - рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львова.

Заявитель указал на группу из четырех человек. У одного из мужчин обнаружили раскладной нож.

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Подозреваемому 36-летнему жителю Мостиского района суд должен избрать меру пресечения. За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений ему грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.

Задержал преступника, - ветеран войны Игорь Галушка, который в составе полка "Азов" защищал Марьинку. Во время боя получил тяжелое ранение в голову. Сегодня занимается кросфитом и выступает на Играх непобеждённых.

45-летнего мужчину ранили ножом в трамвае №8, курсирующего из центра Львова на Сихов, в воскресенье 13 октября. Он стал очевидцем того, как неизвестные мужчины пытались похитить мобильный телефон у девушки и помешал им. Тогда один из злоумышленников нанес ему удар ножом в груди. Он находится в больнице.