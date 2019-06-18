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вторник, 18 июня 2019 10:42

Пассажиры сражались за место в автобусе

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Пассажиры сражались за место в автобусе
Пассажиры устроили драку за места а автобусе. Фото: kuzbass.

Пассажиры маршрута Ровно-Березно кулаками боролись места в автобусе.

Конфликт начался, когда пьяный пассажир не впускал других в салон автобуса, потому что не было больше свободных сидячих мест, пишет tsn.ua. Мужчины начали драться кулаками, а женщины сумками.

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Водитель автобуса разнял драку, всадил всех пассажиров и довез до места назначения.

9 июня во маршрутке №332 Киев-Бровары молодой человек избил женщину. По словам очевидицы, причина была несущественной. Мужчина вышел в Броварах на остановке "Автошкола". Сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook. "В маршрутке были мужчины и никто не заступился, делали вид, что ничего не происходит".

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18
июня

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