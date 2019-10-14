Мужчине в трамвае всадили в грудь нож

Во Львове мужчину порезали в трамвае, когда пытался защитить девушку от грабителей. Фото - pravdatut.lviv.ua

Во Львове 45-летний мужчина получил ножевое ранение в грудь в трамвае, пытаясь защитить девушку от грабителей.

Происшествие произошло 13 октября во трамвае №8 между остановками "Кинотеатр Довженко" - "Верхний Шувар" в период между 16.10 - 16.30, сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Светлана Добровольская.

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"Мужчина получил ножевое ранение во время проезда. Как объяснил раненый, он стал очевидцем того, как неизвестные мужчины пытались похитить мобильный телефон у девушки и помешал им. Тогда один из злоумышленников нанес ему удар ножом в грудь", - рассказала Светлана Добровольская.

Пострадавший в больнице. Полицейские просят откликнуться свидетелей происшествия и разыскивают нападавших. За содеянное их могут посадить на 8 лет.

В Киеве во время конфликта в трамвае неизвестный мужчина выстрелил в другого пассажира. Его с ранением ног забрала "скорая".