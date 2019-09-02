"Драка века": в столичной маршрутке женщины устроили мордобой

Жінки не поділили місце в салоні. ФОТО: видео: "Киев Оперативный"

В киевской маршрутке №555 две женщины устроили жестокую драку за сидячее место. Разнять их удалось одному из пассажиров.

Инцидент зафиксировали на видео. Запись появилась на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"А в 555-й маршрутке произошла драка века. По легенде, женщины подрались из-за того, что не поделили место", — говорится в подписи под видео.

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