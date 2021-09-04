В Житомире убили женщину и ее 13-летнюю дочь

Правоохранители устанавливают обстоятельства двойного убийства в Житомире. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Указано, что сегодня около 14:00 поступило сообщение от спасателей об обнаружении после ликвидации пожара в квартире 5-этажки двух тел с признаками насильственной смерти – женщины и ребенка.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы. Было установлено, что погибшими являются 36-летняя жительница Житомира и ее 13-летняя дочь, которые проживали в этом доме. При осмотре тел обоих специалисты зафиксировали ранения. Причины смерти женщины и ребенка установят судебно-медицинские эксперты.

Возбуждено уголовное дело по статья об умышленном убийстве двух или более лиц; убийстве малолетнего ребенка (пп.1, 2 ч.2 ст.115 УК Украины). Сейчас идут следственно-розыскные мероприятия для установления причастных к тяжкому преступлению.

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