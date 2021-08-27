Во Львове убили таксиста

Неизвестные обстреляли таксиста на улице Стуса. Фото: Национальная полиция

Во Львове на ул. Стуса убили мужчину.

"В заведение общественного питания вбежал человек с сильным кровотечением. Сказал, что в него стреляли. Его отвезли в больницу. Но несмотря на усилия медиков скончался от ранения", - сообщили в полиции Львова.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Львовского городского управления полиции №1, оперативники уголовного розыска, эксперты-криминалисты и другие службы. Погибшим оказался 64-летний львовянин. Работал таксистом.

Открыли уголовное производство. Преступнику грозит лишение свободы от семи до 15 лет.

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Полицейские ищут причастных к убийству.

В cели Любополь Лиманского района Одесской области нашли убитой женщину-таксиста. Окровавленное тело обнаружили на дороге 15 декабря. Эксперты обнаружили на теле погибшей проникающие колото-резаные ножевые ранения в области шеи и груди. Машину угнали и сожгли у Суворовского кладбища. Преступников было двое.