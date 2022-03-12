В Запорожье вражеский танк раздавил "Таврию" с гражданскими

В Запорожье оккупанты на танке переехали гражданское авто. Фото: npu.gov.ua

В Запорожье вражеский танк раздавил автомобиль с гражданскими гражданами.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

"Транспортное средство остановилось на обочине дороги между селами Ореховского района. Российские военные преступники танком переехали "Таврию". В результате погибли двое взрослых мужчин, а несовершеннолетний мальчик сгорел в горящей машине", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Гражданские, дети не дети… всех ху*рить" - в Харькове оккупантам дали команду стрелять в горожан

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.