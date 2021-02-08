В заброшенном здании нашли тело мужчины с порезанной шеей

Во Львове на улице Замкова 7 февраля во заброшенном здании нашли мертвым мужчину.

У погибшего были ранения на шее, сообщили в прессслужбе полиции Львовской области.

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Фото: facebook.com/MVS.LVIV

По факту гибели мужчины уже открыли уголовное производство. Сейчас ищут свидетелей убийства и пытаются установить личность погибшего.

Приметы погибшего: 35-40 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы и борода рыжие с проседью. Был одет в куртку горчичного цвета, серую олимпийку, светлый свитер, синие джинсы и коричневые кеды.

Убийцу полицейские ищут. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в школьной котельной нашли 2 мертвых кочегаров. По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом.