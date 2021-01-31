Кочегаров нашли мертвыми в школьной котельной

Двое кочегаров насмерть отравились угарным газом. Фото: Reuters

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в школьной котельной нашли 2 мертвых кочегаров.

По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом. Об этом сообщает Нацполиция региона.

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"В помещении котельной обнаружили местных жителей 1964 и 1977 рождения", - говорится в сообщении.

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство. Выясняются обстоятельства инцидента.

На Полтавщине спасатели обнаружили тела матери и дочери. Тела нашли в реке Тагамлык в селе Писаревка.