В Венесуэле при попытке побега из тюрьмы погибли более 40 человек

В Венесуэле заключенные пытались бежать из колонии. Погибло 40 человек. Фото: REUTERS.

На северо-западе Венесуэлы заключенные при попытке побега напали на сотрудников тюрьмы в городе Гуанаре. В результате погибли 41 человек, более 50 получили ранения.

Группа осужденных также пыталась прорваться за периметр колонии, но их застрелили служащие Нацгвардии, передает издание El Nacional.

Министр по делам исправительных учреждений страны Ирис Варела отметила, что директор тюрьмы Карлос Торо получил ножевое ранение в результате нападения заключенных.

Кроме того, осколочные ранения из-за взрыва гранаты получил лейтенант венесуэльской Нацгвардии Ескарлет Аренас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать обезглавила дочь: в полиции опровергли важную информацию

Власти пытались связаться с лидером осужденных, который командовал нападением на гвардейцев. В итоге после разговора узники вернулись в свои камеры.

В местной больнице из-за большого количества раненых наблюдается коллапс. Врачам не хватает оборудования и донорской крови для всех пострадавших.

На большой российской плавбазе "Всеволод Сибирцев" возгорания и взрыва газа. Плавбаза расположена на Находкинском судоремонтном заводе в Приморском крае.