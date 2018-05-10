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четверг, 10 мая 2018 10:18

В уличном фаст-фуде взорвался газ

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В уличном фаст-фуде взорвался газ
Напротив киоска расположены остановки общественного транспорта. Фото: vgolos.com.ua

10 мая в 5:30 утра в центре Львова произошел взрыв в киоске с фаст-фудом. Пострадавшая 17-летняя девушка.

По предварительным выводам, причиной является утечка бытового газа, - пишет ZAXID.NET

Девушка находилась в киоске. Пока неизвестно, была ли она сотрудницей МАФа. Ее с ожогами госпитализировали в больницу.

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Напротив этого киоска и с другой стороны улицы расположены остановки общественного транспорта. Сейчас МАФ огражден лентой. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства.

В Одессе на ул. Бабеля утром 8 мая произошел взрыв в жилом доме, в результате которого пострадал человек.

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Дата
10
мая

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