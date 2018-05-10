В уличном фаст-фуде взорвался газ

Напротив киоска расположены остановки общественного транспорта. Фото: vgolos.com.ua

10 мая в 5:30 утра в центре Львова произошел взрыв в киоске с фаст-фудом. Пострадавшая 17-летняя девушка.

По предварительным выводам, причиной является утечка бытового газа, - пишет ZAXID.NET

Девушка находилась в киоске. Пока неизвестно, была ли она сотрудницей МАФа. Ее с ожогами госпитализировали в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Среди города загорелся автобус

Напротив этого киоска и с другой стороны улицы расположены остановки общественного транспорта. Сейчас МАФ огражден лентой. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства.

В Одессе на ул. Бабеля утром 8 мая произошел взрыв в жилом доме, в результате которого пострадал человек.