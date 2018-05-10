В уличном фаст-фуде взорвался газ

10 мая в 5:30 утра в центре Львова произошел взрыв в киоске с фаст-фудом. Пострадавшая 17-летняя девушка.
По предварительным выводам, причиной является утечка бытового газа, - пишет ZAXID.NET
Девушка находилась в киоске. Пока неизвестно, была ли она сотрудницей МАФа. Ее с ожогами госпитализировали в больницу.
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Напротив этого киоска и с другой стороны улицы расположены остановки общественного транспорта. Сейчас МАФ огражден лентой. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства.
В Одессе на ул. Бабеля утром 8 мая произошел взрыв в жилом доме, в результате которого пострадал человек.
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