В жилом доме прогремел взрыв

Фото: odesa.dsns.gov.ua

В Одессе на ул. Бабеля утром 8 мая произошел взрыв в жилом доме, в результате которого пострадал человек.

В квартире №8, что пристроена к 12-квартирному двухэтажному жилому дому, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

Из-за взрыва частично разрушилась крыша квартиры и сместились несущие балки на общей площади 15 м². Также поврежден шифер на крышах других квартир. Несущие стены не повреждены.

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Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, получил ожоги 95% всего тела. 41-летний мужчина госпитализирован в реанимационное ожоговое отделение городской клинической больницы №10 в крайне тяжелом состоянии.

При взрыве в подъезде многоэтажки на Оболони в Киеве пострадали 2 человека, они в больнице. Также ударной волной выбило стекла в подъезде. По данным полиции, у хозяина квартиры возник конфликт с коллекторами.