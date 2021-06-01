В Украине растет количество изнасилований детей

В 2021 году количество изнасилований возросло на четверть. Фото: pexels.com

В Украине второй год подряд растет число изнасилований детей.

"Больше чем наполовину в прошлом году возросло количество детей, пострадавших от изнасилований, а в 2021 году - почти на четверть. В большинстве случаев сексуальное насилие над детьми совершается лицами с их близкого окружения, не менее 30 процентов из них - родственники несовершеннолетних", - сказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает "Укрінформ".

Она подчеркнула необходимость усилить противодействие распространению детской порнографии, сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. Венедиктова призвала правоохранителей и государственные органы взять на контроль противодействие насилию в отношении детей, лишенных родительской опеки. В течение последних двух лет по таким фактам начали почти 100 уголовных производств.

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"Я требую от профильных министерств изменения подходов к выбору кандидатов в опекуны, попечители, воспитатели специализированных учреждений, а также урегулирования обязанностей законных представителей. Вместе с тем следует принять действенные комплексные меры по повышению эффективности деятельности местных органов соцзащиты и служб по делам детей", - сказала Венедиктова.

Военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" поздравили Украину с Днем защиты детей. Накануне Дня защиты детей противотанковые подразделения бригады развлекли учащихся учебно-воспитательного комплекса в селе Хлебодаровка Донецкой области.