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среда, 09 июня 2021 08:15

В толпу прилетела граната: момент взрыва попал на видео (18+)

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В толпу прилетела граната: момент взрыва попал на видео (18+)
В Харькове мужчина в неадекватном состоянии подорвал гранату, бросив ее о землю. Три человека пострадали. Фото: hk.npu.gov.ua

Появилось видео взрыва гранаты возле ночного магазина на ул. Гольдберовский, 11 в Харькове.

На нем видно, как компания молодых людей общается между собой. Рядом бегает мальчик лет 5-7.

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В какой-то момент между двумя мужчинами начинается словесная перепалка. Один из них в неадекватном состоянии, его качает в разные стороны. Он что-то бросает в лицо оппоненту, а в ответ получает удар. После в толпу уже летит граната. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Труха Харьков".

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

В Харькове мужчина в неадекватном состоянии подорвал гранату, бросив ее о землю. Это произошло вечером 8 июня. Три человека пострадали. Через осколочное ранение одному грозит ампутация ноги.

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