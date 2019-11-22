В столице во время движения загорелся такси

На Воздухофлотском проспекте в Киеве во время движения загорелся автомобиль Chevrolet.
"Прибывшие на место происшествия инспекторы начали тушить пламя. Окончательно пожар ликвидировали спасатели. В результате пожара никто не пострадал", - сообщает пресс-служба полиции.
Водитель рассказал, что во время движения его автомобиль внезапно загорелся. Он успел его остановить и выйти.
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Автомобиль имел наклейку службы такси Uber.
В Киеве на ул. Старонаводницкой водитель автомобиля Porsche не справился с управлением и вылетел на тротуар. Автомобиль перевернулся и загорелся.
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