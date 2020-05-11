В столице полицейские гонялись за похитителем

Фото: "Еспресо"

На проспекте Воссоединения в Днепровском районе Киева полицейские задержали угонщика автомобиля Toyota.

Убегая, он не справился с управлением и вылетел с дороги на зеленую зону, сообщают "Стражи Эспрессо".

Похитителя задержали, пострадавших нет.

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Автомобиль находился в розыске с 18 апреля 2020 года.

Полицейские разоблачили банду похитителей элитных авто, которая действовала на территории нескольких областей и использовала самые современные технологии. Угнанные машины они предлагали владельцам выкупить или разбирали их и продавали на запчасти.