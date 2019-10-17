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четверг, 17 октября 2019 22:33

В сети сообщили об аресте столичного маньяка

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В сети сообщили об аресте столичного маньяка
Мужчина нападал на людей. Фото: ТСН

В столице задержали маньяка, который нападал на мужчин.

На счету мужчины одно убийство и несколько нападений, сообщается на странице одной из общественных организаций Киева, передает "Сегодня".

"Этот человек 15 лет пробыл в психушке и четыре месяца назад был отпущен", - сообщили авторы сообщения.

В пресс-службе киевского управления полиции проверяют эту информацию.

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"Есть ряд задержанных. Но мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть ту информацию, которая распространяется в соцсети, что задержанный именно этот человек. Если информация подтвердится, то мы не станем затягивать с его направлением", - сказали в полиции.

В Киеве на жилых массивах Радужный и Воскресенка почти месяц орудует маньяк. Он выходит на "охоту" вечером, нападает с ножом, сообщают местные жители в соцсетях.

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