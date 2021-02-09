В СБУ отреагировали на видеообращение Нескоромного

Служба безопасности Украины назвала манипуляцией заявление бывшего сотрудника ведомства Дмитрия Нескоромного. Фото: РБК-Украина

Видеообращение бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, которого разыскивают по подозрению в заказном убийстве, - это манипуляция.

Об этом заявили в ведомстве, отказавшись комментировать его заявления, передает "Укринформ".

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"СБУ не намерена комментировать заявления манипулятивного характера бывшего первого заместителя главы СБУ. Тем более, когда он является фигурантом резонансных уголовных дел, а по обнародованным в СМИ материалами - еще и имеет пророссийские и пропутинские взгляды. Поэтому любые такого рода заявления следует рассматривать исключительно через эту призму", - говорится в ответе пресс-службы СБУ.

Бывший первый заместитель председателя СБУ Дмитрий Нескоромный готов передать европейским правоохранителям информацию о коррупции в высших эшелонах власти в Украине. Об этом заявил в видеообращении, которое разместил в Telegram-канале. Также сообщил, что анонсированная им пресс-конференция не состоится. Так ему посоветовали адвокаты, потому что украинские правоохранители объявили его в международный розыск.