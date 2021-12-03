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пятница, 03 декабря 2021 14:51

В пригороде Львова пылает костел (обновлено 16:25)
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3 декабря в Брюховичах на Львовщине произошел пожар в деревяном костеле св. Терезы, принадлежащем римско-католической церкви.

Горит утеплитель под куполом церкви и обшивка внутри здания, сообщает пресс-служба ГСЧС. В результате пожара травмировался один человек. Погибших нет.

"Сообщение о пожаре на ул. Львовской поступило около 13:45. На вызов выехали восемь пожарных машин. К тушению привлекли 44 человека", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/MNSLVIV

По состоянию на 14:40 общая площадь возгорания составляет около 180 м кв. К тушению дополнительно привлекли еще три единицы техники ГСЧС.

В 15:51 пожар ликвидировали.

Костел является приходским храмом римско-католической духовной семинарии, которая расположена рядом.

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3 сентября в Киеве горел Костел Святого Николая на ул. Большой Васильковской. Из-за пожара потеряли орган. Пострадали некоторые помещения рядом с органом, упала люстра. Городские спасательные службы, 15 специалистов ДСНС и 4 единицы техники ликвидировали пожар. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 80 кв. м.

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Дата
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