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четверг, 25 ноября 2021 15:53

В Днепре вспыхнула многоэтажка: есть пострадавшие
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25 ноября в Днепре на просп. Слобожанском произошел масштабный пожар в многоэтажном доме. Черный дым окутал территорию поблизости, пострадал по меньшей мере один человек.

Пожарные спасли 11 людей, среди них трое детей, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 13:53 в девятиэтажном жилом доме на кровле возник пожар на площади около 200 кв. м. В 14:38 пожар локализовали, а в 14:49 - ликвидировали. Один человек получил травмы, его доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/hyevuy_dnepr

К тушению привлекли 30 человек и семь единиц техники ГСЧС.

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В Днепре произошел пожар в кислородно-конвекторном цехе металлургического завода компании "Евраз-ДМЗ". Загорелись электрические кабели, тушение которых заняло около 1,5 ч.

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Дата
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