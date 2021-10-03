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воскресенье, 03 октября 2021 13:51

Пылал Костел Святого Николая
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Фото: Сергей Нужненко

3 сентября 2021 года в Киеве горел Костел Святого Николая на улице Большой Васильковской.

Из-за пожара потеряли орган. Пострадали некоторые помещения у органа, упала люстра, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Есть мучительную потерю - уникальный орган. Его, к сожалению, огонь уничтожил".

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Городские спасательные службы, 15 специалистов ДСНС и 4 единицы техники ликвидировали пожар. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 80 кв. м.

Николаевский Костел - построен известным архитектором Владиславом Городецким в неоготическом стиле. Кроме своего внешнего вида, он известен органными концертами, которые проводятся Национальным домом органной и камерной музыки Украины. Последний делит помещение костела с приходом Святого Николая Римско-католической церкви. По поводу этого также неоднократно возникали споры. С 2009 года помещение находилось в аварийном состоянии. Активисты неоднократно били тревогу, что от костела уже отпадают части фасада.

Киевский костел Святого Николая впервые горел в 1943 году, когда загорелось имущество, которое там хранилось. Причиной возгорания тогда стал советский артобстрел. И пожар полностью уничтожил орган.

В Украине начали собирать деньги на восстановление костела. Предприниматели за один день собрали на восстановление костела Святого Николая 18 млн грн.

"До 1 миллиону гривен, который на восстановительные работы в костеле выделит Rozetka, один за другим присоединяются другие бизнесы", - сообщил Владислав Чечеткин, основатель компании Rozetka.

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В частности, средства на возобновлены работы также выделили Monobank, ПриватБанк, Альфа-Банк Украина, Райффайзен Банк, ПУМБ, компании SD Capital, Новая почта, Dragon Capital, ENSO и другие.

По предварительной оценке специалистов на восстановление понадобится от 75 млн грн. К суммы, которую соберет бизнес, остальные необходимых средств выделит государство. То есть речь идет об уникальном кейс государственно-частного партнерства.

7 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал распоряжение о подготовке передачи костела Святого Николая римско-католической общине. После пожара члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций выступили за бесплатное возвращение костела католической общине.

Сейчас в костеле Святого Николая в Киеве проводят техническое обследование, формируется календарный план устранения последствий пожара.

Выводы и дальнейшие планы обсуждали с рабочей группой, куда вошли представители бизнеса, Римско-католической церкви и МКИП. Также формируется календарный план мероприятий устранения последствий пожара. Эксперты исследуют термическое воздействие на конструкции здания памятника, на декоративные элементы скульптуры, стены, крышу и витражные конструкции.

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Дата
03
октября

Пылал Костел Святого Николая

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