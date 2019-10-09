В Полтаве перекроют центральную дорогу

перекроют дорогу в Полтаве. Фото:narodna-pravda.ua

14 октября по 9:30 до 10:30 в центре Полтавы перекроют участок дороги. Причина - возложение цветов к памятному знаку погибшим украинским казакам.

Об этом сообщили на официальном сайте горсовета.

Машины не смогут проехать на участке улицы Пилипа Орлика - от улицы Кричевского к Спасской. Также перекроют улицу Конституции - от улицы Соборности до перекрестка с улицей Пилипа Орлика у памятного знака погибшим украинским казакам.

Решение об ограничении движения утвердили на заседании горисполкома 9 октября.

Объезд транспорта в настоящее время осуществлять улицам Соборности, Спасской и прилегающими к ним.

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7 октября возле Полтавской облгосадминистрации собрались предприниматели, чтобы выступить против кассовых аппаратов для малого бизнеса и закона о кэшбек.