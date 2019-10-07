Предприниматели митинговали против кассовых аппаратов

Предприниматели вышли на митинг против касс. Фото:Ярослава Фонина

7 октября возле Полтавской облгосадминистрации собрались предприниматели, чтобы выступить против кассовых аппаратов для малого бизнеса и закона о кэшбек.

Журналист Gazeta.ua посетил митинг.

Суть акции предприниматели выложили в листовках, которые раздавали во время мероприятия. На бумажках выложили коротко о самом законе, а также отметили "последний шанс", в котором видят решение - "вето Президента!"

"Мы заручились поддержкой предпринимателей и создали петицию к и.о. председателя Полтавской ОГА. Такжепопросили обратиться в Верховную Раду с сообщением - предприниматели Полтавы против принятия закона", - прокомментировал предприниматель Александр Курицын.

По мнению Александра, пострадают все, кроме крупных сетей супермаркетов. Все продавцы терять товары, платить сверхвысокие штрафы не только за свои ошибки, но и через любые сбои в проведении транзакций.

"Большие налоги не стимулируют развитие бизнеса, а убивают его. А терять бизнес - это терять страну", - добавил Николай Слюсарь.

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По мнению митингующих, такие законы приведут не к процветанию государства, а к еще большей волны выезда из Украины на заработки. Только теперь будут покидать страну уже предприниматели, чей бизнес не выдержал прессинга.

Законопроект № 1053-1 введет электронный чек - систему учета операций через смартфон, которая должна впоследствии заменить регистратор расчетных операций (РРО). Согласно законопроекту № 1073 покупатель сможет с помощью информационной системы проверить правомерность выдачи чека. Если сумма покупки составляет от 850 грн - он сможет претендовать на компенсацию от государства.