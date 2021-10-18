В "покрасневшем" Херсоне произошел транспортный коллапс

С сегодняшнего дня, 18 октября, Херсонская область вошла в красную зону карантина.

Усиление ограничений привело к транспортному коллапсу в Херсоне, пишет "Мост".

С 07:00 сотни горожан ждали маршрутки на остановках общественного транспорта, чтобы доехать на работу. В результате образовались длинные очереди.

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Ожидание оказалось бесполезным. Из-за карантина маршрутчики не вышли на работу.

"Маршрутчики не вышли на работу, мотивируя это подорожанием газа и штрафами за переполненные автобусы", - отметило издание.

Херсонская область первой в Украине попала в красную зону карантина. Жесткие ограничения там начали действовать от 15 октября. По состоянию на 18 октября в красной зоне находятся еще четыре области.

Кабинет министров утвердил ужесточенные правила пассажирских перевозок на время карантина в регионах с желтым, оранжевым и красным уровнем эпидопасноти. Новые правила перевозок вступают в силу с 21 октября и будут касаться только совершеннолетних пассажиров межобластного транспорта.

Ограничения для общественного транспорта в городах красной зоны местные власти могут ввести по своему усмотрению.