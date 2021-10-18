Расширение красной зоны карантина: в Минздраве сделали заявление

В Минздраве не исключают расширения красной зоны карантина в ближайшее время. Фото: pixabay.com

В Украине в ближайшее время может увеличиться количество регионов с красным уровнем эпидопасности.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин на пресс-конференции 18 октября.

"Не исключаем, что в ближайшее время красный уровень могут установить и в других областях. Поэтому сейчас у каждого гражданина есть выбор: сделать прививку или дальше жить в карантинных правилах", - сказал Кузин.

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По состоянию на 18 октября пять областей находятся в красной зоне карантина. В оранжевую зону входят Киевская, Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области и Киев.