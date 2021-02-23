В пижаме и босиком бежал от пьяного папы: 10-летний мальчик выпрыгнул с пятого этажа

В Кривом Роге с 5-го этажа дома выпал 10-летний мальчик. С тяжелыми травмами он в больнице. Фото: visnyk.lutsk.ua

В Кривом Роге на Днепропетровщине с 5-го этажа дома выпал 10-летний мальчик. Его нашел прохожий и вызвал медиков. С тяжелыми травмами головы и позвоночника мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу №8.

Событие произошло 22 февраля около 23:00 в Саксаганском районе города, сообщает one.kr.ua.

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Отмечается, что мальчик был без обуви и одет только в пижаму. По его словам, он выпрыгнул из окна на дерево, но не удержался и сорвался вниз. Предварительно известно, что дома был его пьяный отец. Бил ли его - устанавливают полицейские.

У ребенка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, компрессионный перелом позвоночника, закрытая травма живота.

Все подробности трагедии устанавливают следователи.

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