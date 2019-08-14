В оккупированном Донецке произошла страшная авария, погибли дети

В Донецке произошло смертельное столкновение двух автомобилей и маршрутки, есть погибшие и пострадавшие.
Авария произошла во вторник, 13 августа, на ул. Артема в районе железнодорожного вокзала, что в центре города. Об этом сообщают местные СМИ.
Как отмечается, столкнулись два автомобиля и маршрутка. На фото с места события можно увидеть, что одна машина перевернута, а вторая находится двумя колесами на заборе.
В результате аварии погибли двое детей, еще четверо пострадали.
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В селе Угля Тячевского района на Закарпатье 12-летний водитель квадроцикла устроил аварию. 8 человек попали в больницу, среди них 3 ребенка.
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