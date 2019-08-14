В оккупированном Донецке произошла страшная авария, погибли дети

Авария произошла в центре оккупированного Донецка. Фото: "Остров"

В Донецке произошло смертельное столкновение двух автомобилей и маршрутки, есть погибшие и пострадавшие.

Авария произошла во вторник, 13 августа, на ул. Артема в районе железнодорожного вокзала, что в центре города. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, столкнулись два автомобиля и маршрутка. На фото с места события можно увидеть, что одна машина перевернута, а вторая находится двумя колесами на заборе.

В результате аварии погибли двое детей, еще четверо пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: О раскаянии Зайцевой не может быть и речи: новые подробности из суда

В селе Угля Тячевского района на Закарпатье 12-летний водитель квадроцикла устроил аварию. 8 человек попали в больницу, среди них 3 ребенка.