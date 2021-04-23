В Офисе генпрокурора назвали карантин причиной суицидов несовершеннолетних

Мамедов указал, что интернет служит мотиватором к самоубийству только в малом количестве случаев. Фото: pexels.com

В Офисе генпрокурора связывают детские самоубийства с карантином.

За прошлый год несовершеннолетние совершили 123 самоубийства или их попытки. В этом году зафиксировали уже 101 такой случай, передает "РБК-Украина".

"Хотя официальной статистики совершения преступлений в условиях действия карантина нет, но мы видим, что с началом введения дополнительных ограничений количество таких преступлений существенно возрастает", - отметил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Из-за локдауна дети вынуждены больше времени проводить дома. Чаще сидят в интернете и могут стать потенциальными жертвами киберпреступников. Также самоубийства связывают с плохим экономическим положением.

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"Если брать в целом 2020 год, то каждый 10-й ребенок у нас в стране стал жертвой преступления", - подчеркнул Мамедов.

Он подчеркнул, что интернет в меньшинстве случаев был основной мотивацией при попытке суицида.

В Запорожье в собственной комнате повесилась 15-летняя Виктория, ученица местной гимназии №47. Девушку в петле нашла мать, Елена Зайцева. Трагедия произошла 4 апреля. А через пять дней после похорон женщина в вещах покойной дочери наткнулась на предсмертную записку. Ее содержание всколыхнуло и поразило страну. В прощальном письме девятиклассница обвинила учителей и сверстников в буллинге.