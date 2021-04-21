В офисе аграриев произошел взрыв. Есть погибший

На Кировоградщине произошел взрыв в офисе, который принадлежит двум сельхозпредпринимателям. Есть погибший. Фото: npu.gov.ua

В поселке Петрово Александрийского района Кировоградской области произошел взрыв 20 апреля в 18.20. Погиб 58-летний мужчина.

Рвануло в офисе, который принадлежит двум сельхозпредпринимателям. Предварительно, имело место неосторожное обращение с гранатой, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В помещении находилось трое мужчин, конфликтов между ними не происходило. В результате взрыва один получил тяжелые травмы, другой - осколочные ранения. 58-летний мужчина был срочно доставлен в лечебное учреждение. Сегодня, 21 апреля, от полученных травм он скончался", - рассказали полицейские.

Дело расследуют как покушение на убийство и незаконное обращение с боевыми припасами.

Сообщалось, что один из присутствующих при взрыве - президент футбольного клуба украинской Премьер-лиги "Ингулец" 50-летний Александр Поворознюк. Он не пострадал. Говорит, не знает, было ли это покушение. Но "бомба взорвалась в комнате", где их было трое.