В Одессе облили "кровью" генконсульство России

В Одессе на ул. Гагаринское Плато облили краской ворота генерального консульства Российской Федерации. Инцидент произошел в ночь на 12 октября.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области, пишет УНИАН.

Неизвестный бросил в ворота дипломатического учреждения России пакеты с красной краской и скрылся с места преступления, рассказали в полиции.

По факту открыли уголовное производство по статье - Хулиганство.

Личность злоумышленника устанавливается.

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.

В сентябре 2021-го на Донбассе погибли семь воинов.