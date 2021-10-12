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вторник, 12 октября 2021 17:21

В Одессе облили "кровью" генконсульство России

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В Одессе на ул. Гагаринское Плато облили краской ворота генерального консульства Российской Федерации. Инцидент произошел в ночь на 12 октября.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области, пишет УНИАН.

Неизвестный бросил в ворота дипломатического учреждения России пакеты с красной краской и скрылся с места преступления, рассказали в полиции.

По факту открыли уголовное производство по статье - Хулиганство.

Личность злоумышленника устанавливается.

Автор: usionline.com
  В Одессе неизвестный бросил в ворота российского Генконсульства пакеты с красной краской
В Одессе неизвестный бросил в ворота российского Генконсульства пакеты с красной краской

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Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов.

В сентябре 2021-го на Донбассе погибли семь воинов.

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Дата
12
октября

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