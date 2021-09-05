"Опять, как в 1937-ом?": Крымские татары пришли под посольство РФ

У посольства Российской Федерации в Киеве состоялся митинг в поддержку задержанных в оккупированном Крыму крымских татар.

Пришли десятки людей. Держат в руках плакаты "Нет репрессиям", "Путин - убийца", "В Крыму, как в 1937-м?", Сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Протестующие требуют освободить всех пятерых похищенных накануне российскими силовиками крымских татар.

"Организаторы митинга понимали, что сегодня выходной и в этом здании практически нет сотрудников посольства. Но крымские татары, которые сейчас вынуждены жить в Киеве, не собраться сегодня не могли", - сказал лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России

3 сентября оккупанты провели обыск в доме крымского татарина Эльдара Одаманова в Симферополе. Якобы - из-за взрыва в селе Перевальное в Крыму. Силовики с нашивками "ФСБ" изъяли технику и забрали мужчину с собой. Его местонахождение не известно.

4 сентября задержали в Евпатории и увезли в неизвестном направлении крымского татарина Шевкета Усеинова.

В тот же день в селе Первомайское Симферопольского района после обыска задержали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Ему россияне выдвинули подозрение в совершении диверсии - грозит до 15 лет тюрьмы, сообщил 5 сентября председатель Меджлиса Рефат Чубаров. По его информации, подозрение также предъявили двоюродным братьям Азизу и Асану Ахтемовым.

Более 40 человек силовики задержали в Симферополе у ​​здания ФСБ. 4 сентября они пришли узнать местонахождение пяти схваченных оккупантами крымских татар.

МИД Украины выразил протест в связи с незаконными обысками и задержаниями жителей Крыма 3-4 сентября.