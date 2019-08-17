В Одессе объявят траур по погибшим в пожаре

В Одессе 18 августа объявлен днем траура в связи с гибелью людей в гостинице "Токио Стар".
На зданиях исполнительных органов и коммунальных предприятий Одесского городского совета, учреждений и организаций города будет приспущен Государственный флаг Украины и флаг Одессы. На приспущены флаги траурные ленты, пишет УНИАН.
Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.
Из-за трагедии в Одессе ГБР расследует ненадлежащее исполнение обязанностей работниками ДСНС, что привело к пожару в отеле и гибели людей.
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Ночью 17 августа во гостинице "Токио-Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли 9 человек. Еще десять - госпитализированы.
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