В Одессе объявят траур по погибшим в пожаре

18 августа объявлено днем траура в Одессе. Фото: Газета "День"

В Одессе 18 августа объявлен днем ​​траура в связи с гибелью людей в гостинице "Токио Стар".

На зданиях исполнительных органов и коммунальных предприятий Одесского городского совета, учреждений и организаций города будет приспущен Государственный флаг Украины и флаг Одессы. На приспущены флаги траурные ленты, пишет УНИАН.

Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Из-за трагедии в Одессе ГБР расследует ненадлежащее исполнение обязанностей работниками ДСНС, что привело к пожару в отеле и гибели людей.

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Ночью 17 августа во гостинице "Токио-Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли 9 человек. Еще десять - госпитализированы.