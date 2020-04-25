В области второй человек умер от коронавируса

Умер 73-летний мужчина. Фото: Reuters

На Николаевщине зафиксировали второй летальный случай от Covid-19.

"Умер житель с. Прибужье Доманевского района, в возрасте 73 лет, который был госпитализированы 18 апреля в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" с подозрением на коронавирусную инфекцию Covid-19", - говорится в сообщении Николаевской ОГА.

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Власть Домановского района принимает меры по транспортировке тела умершего к месту погребения.

В одном из общежитий Запорожской области обнаружили 11 больных Covid-19. Городской голова Запорожья Владимир Буряк экстренно собирает комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, передает пресс служба Запорожского горсовета.