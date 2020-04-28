В лодке посреди реки нашли мужчину с простреленной головой

Утром 28 апреля в Киеве нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в голову.
Труп лежал в резиновой лодке на реке Днепр в Оболонском районе, пишет "Цензор.нет" со ссылкой на источники в полиции.
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На вид убитому до 50 лет.
В столичной полиции отметили, что прокомментируют факт обнаружения тела позже, когда станут известны детали.
В Кривом Роге возле бывшего таксопарка нашли труп мужчины с простреленной головой. Рядом с ним лежало ружье. Предполагают, мужчина совершил самоубийство.
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