В лодке посреди реки нашли мужчину с простреленной головой

В Киеве в лодке на реке нашли человека с простреленной головой. Фото: armyinform.com.ua

Утром 28 апреля в Киеве нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в голову.

Труп лежал в резиновой лодке на реке Днепр в Оболонском районе, пишет "Цензор.нет" со ссылкой на источники в полиции.

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На вид убитому до 50 лет.

В столичной полиции отметили, что прокомментируют факт обнаружения тела позже, когда станут известны детали.

В Кривом Роге возле бывшего таксопарка нашли труп мужчины с простреленной головой. Рядом с ним лежало ружье. Предполагают, мужчина совершил самоубийство.