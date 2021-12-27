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В лесополосе под Киевом нашли убитым главврача из Ровенщины

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В лесополосе под Киевом нашли убитым главврача из Ровенщины
В лесополосе под Киевом зашли убитым 50-летнего главврача одного из местных санаториев. Фото: npu.gov.ua

В лесополосе под Киевом зашли убитым 50-летнего жителя Ровенской области - главврача одного из местных санаториев. Приехал в столицу в командировку.

Подозреваемые в убийстве задержаны, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Приезжему врачу нужно было такси. Он обратился на улице к одному из подозреваемых, 34-летнему гражданину Кыргызской Республики, работающему водителем службы, с просьбой отвезти его в гостиницу. Водитель и его 43-летний приятель - гражданин Узбекистана, согласились подвезти пассажира" , – сказано в сообщении.

Подозреваемые поняли, что у пассажира есть деньги. Во время спланированной остановки один из злоумышленников, пересев на заднее пассажирское сиденье, кулаками и стеклянной бутылкой ударил несколько раз в голову потерпевшего. Тот потерял сознание.

"Нападающие отобрали у мужчины банковские карты, мобильный телефон, сумку и деньги. После чего отвезли в Бучанский район Киевщины, где в бессознательном состоянии оставили в лесополосе со связанными руками и ногами", - добавили в прокуратуре.

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Получив информацию от близких потерпевшего о его пропаже, правоохранители начали его поиски. Следователи установили, что во время исчезновения мужчины неизвестные снимали с его банковской карты деньги.

Злоумышленников удалось установить и задержать. Один из подозреваемых сообщил, где они бросили тело убитого мужчины. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм.

Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Кременчугскую адвоката Наталию Шаповал нашли мертвой в номере гостиницы в Киеве. Она перестала выходить на связь и коллеги забили тревогу.

Тело женщины направлено на судмедэкспертизу, чтобы установить причины смерти.

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Дата
27
декабря

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