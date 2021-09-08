В квартире женщины нашли порно с 5-летней дочерью

Киевлянка снимала порно с участием 5-летней дочери. Фото: pixabay.com

В Киеве будут судить 28-летнюю женщину, которая изготовляла порнографию с участием малолетней дочери.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"Женщина с 2017-го по 2019 год совершала развратные действия в отношении дочери и фиксировала это на камеру. Файлы с детской порнографией распространяла через интернет. На момент начала уголовного преступления девочке было пять лет", - говорится в сообщении.

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Дома у злоумышленницы провели обыски. На мобильном телефоне и флэш-накопителях обнаружили и изъяли многочисленные фото и видео детской порнографии.

Досудебное расследование в уголовном производстве завершили. Обвинительный акт направили в суд.

Женщине грозит лишение свободы до 10 лет.

В Киеве две женщины развращали малолетних дочерей 6-9 лет и снимали порно с их участием. За один материал они получали до 2 тыс. грн.