Насильник с сайта знакомств поиздевался над 24-летней киевлянкой

 
Ексклюзивы
1/5
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 963
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Просмотров: 234
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
Просмотров: 153
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Просмотров: 585
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Просмотров: 594
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Просмотров: 810
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
Просмотров: 189
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Просмотров: 1242
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 324
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
3
6
14
24
4
Киевское метро вляпалось в скандал из-за советских названий улиц
Киевское метро вляпалось в скандал из-за советских названий улиц
Золотой телефон с Путиным: под Киевом международный преступник варил наркотики
Золотой телефон с Путиным: под Киевом международный преступник варил наркотики
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Георгины &quot;заполонили&quot; киевский ботсад: волшебные фото осенней красоты
Георгины "заполонили" киевский ботсад: волшебные фото осенней красоты
Под Киевом беременную женщину спасали вертолетом: момент сняли
Под Киевом беременную женщину спасали вертолетом: момент сняли
Видео
Все видео
В Киеве у маршрутки отлетело колесо - в остановку
В Киеве у маршрутки отлетело колесо - в остановку
Оштрафовали столичную гимназию, где болезнь "скосила" целые семьи
Оштрафовали столичную гимназию, где болезнь "скосила" целые семьи
Российская рэп-исполнительница Инстасамка унизила зрителя на концерте в Киеве
Российская рэп-исполнительница Инстасамка унизила зрителя на концерте в Киеве
Фонтан на Арсенальной восстановили после наезда грузовика
Фонтан на Арсенальной восстановили после наезда грузовика
Горит костел Святого Николая в центре Киева. Поврежден орган
Горит костел Святого Николая в центре Киева. Поврежден орган
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1359
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1206
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 450
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2070
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 сентября 2021
Просмотров: 675
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
среда, 08 сентября 2021 11:28

Насильник с сайта знакомств поиздевался над 24-летней киевлянкой

  Комментировать
Насильник с сайта знакомств поиздевался над 24-летней киевлянкой
Подозреваемый в изнасиловании и разбойном нападении представился "Андреем". Был одет в черную спортивную куртку и штаны. Фото: Нацполиция

В Киеве на ул. Кавказской мужчина изнасиловал и ограбил 24-летнюю женщину. Он познакомился с жертвой на сайте знакомств.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Женщина договорилась с ним (подозреваемым. - Gazeta.ua) о встрече. Оказавшись наедине, злоумышленник начал угрожать ножом, затащил ее в квартиру, связал и заклеил рот клейкой лентой. Изнасиловал ее, забрал два мобильных телефона, деньги, другие личные вещи и убежал", - рассказал исполняющий обязанности начальника Соломенского управления полиции Иван Жук.

В течение суток оперативники разыскали преступника и задержали. Это ранее судимый житель столицы 1982 года рождения.

За содеянное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина изнасиловал вдвое старшую односельчанку

Преступление произошло вечером 5 сентября. Мужчина позвонил женщине, они договорились о встрече. Встретившись, киевлянка быстро с ним попрощалась, пишет Obozrevatel.

"Видимо, не понравился. Однако мужчина проследил за ней. Когда жертва подошла к квартире, напал на нее и затащил внутрь", - рассказал анонимный источник.

Также мужчина украл из квартиры жертвы банковскую карточку, несколько бутылок сидра и пачку майонеза.

Потерпевшей удалось освободиться примерно через 1 ч. и обратиться за помощью.

В Днепре мужчина изнасиловал и ограбил 17-летнюю девушку. Она рассказала, что познакомилась с этим мужчиной около 23:00 на остановке общественного транспорта. Он сказал, что долго ждет такси и предложил провести домой. Девушка согласилась. Найдя безлюдное место, мужчина изнасиловал девушку и забрал у нее телефон, цепочку и другие ценные вещи. После долгих поисков около 03:00 подозреваемого задержали возле железнодорожного вокзала.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Насильник с сайта знакомств поиздевался над 24-летней киевлянкой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
сентября

Пленных продали в гладиаторские школы

Как сборная Чехии разгромила Украину

Самое читаемое
Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
6
 Просмотров: 6048
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
 Просмотров: 4041
&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
7
 1 Просмотров: 4005
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
4
 Просмотров: 3970
Виноград на домах и народные танцы - как жили грузины в 1950-х
Виноград на домах и народные танцы - как жили грузины в 1950-х
19
 Просмотров: 3879
Новости Киева
Киевское метро вляпалось в скандал из-за советских названий улиц
Киевское метро вляпалось в скандал из-за советских названий улиц
3
 Просмотров: 333
Золотой телефон с Путиным: под Киевом международный преступник варил наркотики
Золотой телефон с Путиным: под Киевом международный преступник варил наркотики
6
 Просмотров: 774
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
14
 Просмотров: 963
Завтра рассмотрят законопроект об ограничении власти Кличко - СМИ
Завтра рассмотрят законопроект об ограничении власти Кличко - СМИ Просмотров: 351
Георгины "заполонили" киевский ботсад: волшебные фото осенней красоты
Георгины "заполонили" киевский ботсад: волшебные фото осенней красоты
24
 Просмотров: 999
Больше всего комментируют
5
Разумков намекнул на сходство Зеленского и Януковича
2
Главнокомандующий ВСУ сказал, когда будет настоящая победа над Россией
2
"Слуги народа" составили рейтинг министров
2
Саакашвили возвращается в Грузию
2
Разумков посоветовал Арестович "поехать в Талибан" советником
Голосов: 6937
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть