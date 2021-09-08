Насильник с сайта знакомств поиздевался над 24-летней киевлянкой

Подозреваемый в изнасиловании и разбойном нападении представился "Андреем". Был одет в черную спортивную куртку и штаны. Фото: Нацполиция

В Киеве на ул. Кавказской мужчина изнасиловал и ограбил 24-летнюю женщину. Он познакомился с жертвой на сайте знакомств.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Женщина договорилась с ним (подозреваемым. - Gazeta.ua) о встрече. Оказавшись наедине, злоумышленник начал угрожать ножом, затащил ее в квартиру, связал и заклеил рот клейкой лентой. Изнасиловал ее, забрал два мобильных телефона, деньги, другие личные вещи и убежал", - рассказал исполняющий обязанности начальника Соломенского управления полиции Иван Жук.

В течение суток оперативники разыскали преступника и задержали. Это ранее судимый житель столицы 1982 года рождения.

За содеянное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Преступление произошло вечером 5 сентября. Мужчина позвонил женщине, они договорились о встрече. Встретившись, киевлянка быстро с ним попрощалась, пишет Obozrevatel.

"Видимо, не понравился. Однако мужчина проследил за ней. Когда жертва подошла к квартире, напал на нее и затащил внутрь", - рассказал анонимный источник.

Также мужчина украл из квартиры жертвы банковскую карточку, несколько бутылок сидра и пачку майонеза.

Потерпевшей удалось освободиться примерно через 1 ч. и обратиться за помощью.

В Днепре мужчина изнасиловал и ограбил 17-летнюю девушку. Она рассказала, что познакомилась с этим мужчиной около 23:00 на остановке общественного транспорта. Он сказал, что долго ждет такси и предложил провести домой. Девушка согласилась. Найдя безлюдное место, мужчина изнасиловал девушку и забрал у нее телефон, цепочку и другие ценные вещи. После долгих поисков около 03:00 подозреваемого задержали возле железнодорожного вокзала.