В Крыму россиянин набросился на женщину, которая назвала его "тем, кто понаехал"

Конфликт начался из-за того, что одна пассажирка сделала замечание другому за его хамское поведение, добавив фразу: "Понаехали тут" Фото: konkurent.ua

В оккупированном Симферополе агрессивный житель Сибири набросился на женщину в общественном транспорте, доказывая, что приехал в Россию.

Видео инцидента опубликовал в Facebook местный Алексей. Конфликт начался из-за того, что пассажирка сделала замечание мужчине за его хамское поведение, добавив: "Понаехали тут".

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Услышав эти слова, мужчина подбежал к женщине и начал доказывать: "Я из Сибири. Ты в Украине жила, а я в Россию приехал".

Пассажирам с трудом удалось утихомирить россиянина, который не мог успокоиться,потому что его назвали "тем, кто понаехал".

В Одессе между работницей магазина и посетителями произошел конфликт. Клиентов возмутило, что женщина разговаривала на украинском. Мужчина оставил запись в книге жалоб магазина верхней одежды. А женщина возмутилась ситуацией. "Это "говяжий язык". Если бы мы с вами жили по-человечески, то, видимо, договорились бы, как все нормальные люди"