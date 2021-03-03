"Это говяжий язык" - клиенты магазина травили продавщицу за украинский язык

Клиентов возмутило, что женщина разговаривала на украинском Фото: pixabay.com

В Одессе между работницей магазина и посетителями произошел конфликт.

Клиентов возмутило, что женщина разговаривала на украинском, сообщили в соцсетях.

Мужчина оставил жалобу в книге магазина верхней одежды. А женщина возмутилась ситуацией. "Это "говяжий язык". Если бы мы с вами жили по-человечески, то, видимо, договорились бы, как все нормальные люди", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С какими жалобами чаще всего обращаются к языковому омбудсмену

Женщина также начала расспрашивать работницу, знает ли она историю города. Продавец ответила, что ей это известно и посетительница может говорить на языке, который ей удобен. Она добавила, что клиентку никто не заставляет говорить на украинском.

"А попробуйте меня заставить! Конечно, мы имеем право. Мы не понимаем, почему мы не имеем право в этом аспекте", - заявила клиентка.

После того, как мужчина закончил писать жалобу, они ушли из магазина.

В кафе Coffee Bar №13 в Николаеве произошел конфликт из-за обслуживания посетителя на украинском языке. Бариста позвонила в слезах и сообщила, что мужчина устроил скандал, так как она говорила на украинском.