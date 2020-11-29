В колонии осужденный за убийство заключенный устроил смертельную резню

В Дрогобычской колонии на Львовщине 55-летний осужденный зарезал 63-летнего заключенного. Фото: lv.npu.gov.ua

В Дрогобычской колонии на Львовщине нашли зарезанным 63-летнего заключенного.

В преступлении подозревают другого заключенного, в возрасте 55 лет, который отбывает наказание за убийство, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На теле погибшего, 63-летнего осужденного, эксперты обнаружили колотые раны на спине", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

В Виннице в исправительной колонии в одной из камер произошла драка заключенных. Конфликт произошел между 32-летним и 29-летним мужчинами. В драке погиб младший из них. Его тело обнаружил один из заключенных и сообщил администрации исправительного учреждения.