В Киеве "заминировали" здание скандального Укрэксимбанка

В Киеве неизвестные сообщили о заминировании офиса Укрэксимбанка на ул. Антоновича. Спасатели вывели всех сотрудников на улицу. Фото: eximb.com

Полицейские Киева проверяют информацию о заминировании банковского учреждения на ул. Антоновича. Речь идет о помещении Укрэксимбанка.

Информация на спецлинию 102 поступила сегодня, 13 октября, примерно в 15:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"По адресу выехали наряды полиции, взрывотехническая служба и другие профильные службы", - говорится в сообщении.

Спасатели вывели всех сотрудников на улицу.

После проверки информации событию дадут правовую квалификацию.

В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером. У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. Следователи открыли уголовное производство по факту препятствования законной деятельности журналистов. Кроме Мецгера в деле фигурируют двое его подчиненных.