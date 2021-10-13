В Киеве "заминировали" здание скандального Укрэксимбанка

Полицейские Киева проверяют информацию о заминировании банковского учреждения на ул. Антоновича. Речь идет о помещении Укрэксимбанка.
Информация на спецлинию 102 поступила сегодня, 13 октября, примерно в 15:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"По адресу выехали наряды полиции, взрывотехническая служба и другие профильные службы", - говорится в сообщении.
Спасатели вывели всех сотрудников на улицу.
После проверки информации событию дадут правовую квалификацию.
В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером.
У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. Следователи открыли уголовное производство по факту препятствования законной деятельности журналистов. Кроме Мецгера в деле фигурируют двое его подчиненных.
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