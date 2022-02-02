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среда, 02 февраля 2022 23:37

В Киеве задержали "брата" Монастырского, торговавшего должностями
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В Киеве задержали псевдо-родставенника министра внутренних дел за "продажу" должности в ведомстве
Фото: npu.gov.ua
В Киеве задержали псевдо-родставенника министра внутренних дел за "продажу" должности в ведомстве
В Киеве задержали псевдо-родставенника министра внутренних дел за "продажу" должности в ведомстве
В Киеве задержали псевдо-родставенника министра внутренних дел за "продажу" должности в ведомстве
В Киеве задержали псевдо-родставенника министра внутренних дел за "продажу" должности в ведомстве

В Киеве мужчина представлялся двоюродным братом министра внутренних дел и предлагал руководящий пост в МВД.

В разговоре со знакомым заверил, что может с "договориться" о кресле директора одного из департаментов. Цена услуги – $60 тыс., сообщили в департаменте внутренней безопасности Национальной полиции.

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"Псевдо-братом министра оказался 41-летний уроженец Тернополя, получивший в 2017 году гражданство РФ. Мужчина - частный предприниматель, время от времени по делам бывает в Киеве. Однако, кроме легального бизнеса по продаже животных, занимается подделкой оперативных талонов правоохранительных органов", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Так называемого "родственника высокопоставленного чиновника" задержали во время получения им аванса - $10 тыс.

Следователи полиции готовят мужчине вручение подозрения.

Бывший помощник народного депутата занимался мошенничеством, "продавая" должности в Офисе президента. Стоимость "услуг" оценил в $200 тыс.

Злоумышленник был задержан при получении первой части взятки - $100 тыс.

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