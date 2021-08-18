В Киеве расстреляли мужчину: первые подробности

В Киеве расстреляли мужчину. Преступников разыскивают Фото: tsn.ua

На ул. Новаторов в Днепровском районе Киева расстреляли мужчину.

Это произошло около 11:30. От ранений в голову и туловище мужчина скончался, сообщает ТСН.

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"Неизвестные избили и выстрелили в прохожего. Говорят, что он не здешний. Событие произошло в частном секторе, поэтому люди друг друга хорошо знают. Услышав выстрелы, подбежали и пытались оказать помощь, вызвали "скорую". Но она ехала более 20 минут. Мужчина ее не дождался"- рассказали журналисты.

На месте полиция обнаружила гильзы. Подозревают, что за мужчиной следили и сначала избили. Но личные вещи, например, барсетка, остались при нем.

На месте проводятся следственные действия.

Во дворе многоэтажки на ул. Маршала Малиновского киллер расстрелял 25-летнего Лачина Мамедова, гражданина Азербайджана. Пострадавший с семьей снимал квартиру в доме, у которого его и подстерег злоумышленник. От ранений мужчина умер в "скорой". С места происшествия подозреваемый скрылся.