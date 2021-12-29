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среда, 29 декабря 2021 10:13

В Киеве работники ритуального бюро требовали деньги за покойника

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В Киеве работники ритуального бюро требовали деньги за покойника
В Киеве работники ритуального бюро шантажировали родственников покойника. Фото: ua.depositphotos.com

В Киеве сотрудники ритуального бюро требовали с женщины деньги за покойника. Злоумышленники угрожали вернуть тело в морг.

У киевлянки Александры умер отец. Женщина обратилась в ритуальное бюро, занимающееся погребением "под ключ". Там заплатила 21 тыс. грн. Однако тело родственникам не отдавали, сообщает "Сегодня".

"Мы оплатили без чека 21 тысячу гривен. За транспорт платили наличными лично водителю. Также наличными платили гробовщикам, хотя говорили, что будет все включено. Нас потом шантажировали и требовали. Неизвестно, сколько денег еще хотели накрутить, чтобы отдать тело", - рассказала Александра.

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После этого семья обратилась в полицию. После вмешательства правоохранителей тело доставили на кладбище. А свидетельство о смерти родные не получили даже спустя неделю после похорон.

В бюро теперь все отрицают.

В Днепре у мужчины потребовали заплатить деньги, чтобы забрать из морга тело матери. Взятку 2,5 тыс. грн за покойную требовала санитарка. Она аргументировала это тем, что работники морга обули и одели женщину. Но одежда на покойнице была своя, а тело из больницы родственники доставили сами.

Санитарка просила дать ей деньги наличными, но не предлагала чек или квитанцию.

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