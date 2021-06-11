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пятница, 11 июня 2021 16:52

"Трупы валяются, как мусор" - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
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В сети распространили ужасающие фото из харьковского морга в центре города. На них видно, что тела лежат как попало, иногда просто на полу. А в заведении царит антисанитария и беспорядок.

Кадры из морга выложили в Telegram Х* Харьков. Аноним, который является работником морга и экспертом, обвиняет в происходящем в морге его руководство.

Не рекомендуем смотреть людям со слабой психикой!

В сети распространили ужасающие фото из харьковского морга в центре города
Фото: t.me/hueviykharkov
В сети распространили ужасающие фото из харьковского морга в центре города
В сети распространили ужасающие фото из харьковского морга в центре города

"Те ужасы, которые происходят в Харьковском областном бюро судебно-медицинской экспертизы, сложно представить в XXI веке, что такое вообще возможно: трупы валяются, как мусор, полная антисанитарная обстановка помещений здесь является нормой. И это больные ковидом, СПИДом, гепатитом. Заметьте - в центре Харькова, на Дмитровской", - подписали пост авторы.

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Следует отметить, что 2 апреля этого года в Харькове состоялось заслушивание отчета главы КС ОЗ "Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" Юрия Кравченко за 2016-2021 годы работы. Об этом сообщает Depo.Харьков.

Во время обсуждения отчета работники отмечали, что коллектив работает в аварийных помещениях, в бюро дефицит кадров, получают минимальную зарплату. Но при этом за свой счет покупают расходные материалы. Руководство бюро сказанное работниками подтвердило, но объяснить, почему эти проблемы не устраняются, объяснить не смогло.

Руководство морга тогда признало, что все помещения пяти зданий Бюро на Дмитровской в ​​аварийном состоянии. Из-за нехватки средств работники не имеют возможности выехать на места осмотра в составе следственных групп. В то же время администрация намекнула, что может быть и хуже, поэтому не на что жаловаться.

"Областной совет обладает информацией о деятельности учреждения. И эта информация, к сожалению, нас не радует. За 14 лет, что Юрий Николаевич руководит учреждением, община региона не увидела позитивных изменений и результатов. После ознакомления с документацией, предоставленной руководством, следует констатировать отсутствие желания изменить что-то к лучшему. Можно было приобрести новое оборудование, переехать в новое здание, улучшить условия труда специалистов. Но руководитель Бюро ни разу не обратился в областной совет по этому поводу", - отметил во время обсуждения отчета первый заместитель председателя облсовета Альберт Кононенко.

Он добавил, что по его данным, жители области после обращений в Бюро пишут жалобы, в которых указывают на ужасные условия, нарушение санитарных норм, негативное отношение к посетителям и вообще полный беспорядок в Бюро.

Отчет начальника бюро в апреле этого года облсовет одобрил.

Сеть напугал видеоролик, снятый в одном из моргов Бразилии, который по сюжету похож на фильм ужасов. На видео двое охранников морга ночью решают проверить, что за подозрительный шум доносится из неосвещенной части коридора. Когда они заходят в коридор, свет начинает хаотично мигать, а дверцы щита пожарной безопасности - угрожающе и ритмично стучать.

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Дата
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